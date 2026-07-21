В России появилась витрина социальных предпринимателей "Больше чем бизнес"

Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с "Авито" запустили витрину "Больше чем бизнес", которая объединяет предложения московских социальных предпринимателей, предоставляющих услуги для детей.