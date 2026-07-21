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В России появилась витрина социальных предпринимателей "Больше чем бизнес"

В России появилась витрина социальных предпринимателей "Больше чем бизнес"

Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с "Авито" запустили витрину "Больше чем бизнес", которая объединяет предложения московских социальных предпринимателей, предоставляющих услуги для детей.

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