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Русские "спартанцы" выбили боевиков ВСУ с подступов к Работино - Военкоры

Русские "спартанцы" выбили боевиков ВСУ с подступов к Работино - Военкоры

TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU VIA/GLOBALLOOKPRESS Сегодня 552 прочитали Военные эксперты рассказали, как обстоят дела на Ореховском направлении.

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