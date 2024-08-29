❗️ В Севастополе этой ночью над морем сбили 4 БПЛА и 3 безэкипажных катера ВСУ Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️ В Севастополе этой ночью над морем сбили 4 БПЛА и 3 безэкипажных катера ВСУ Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.