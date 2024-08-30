26,8 млн российских школьников и студентов сядут за парты в новом учебном году

Ежегодное совещание, посвященное подготовке к новому учебному году, прошло в правительстве РФ. Его возглавил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, на собрании также выступили представители Минпросвещения, Минобрнауки, Минздрава, Рособрнадзора, Роспотребнадзора, МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардии и Минздрава России.