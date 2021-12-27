В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны дома Морозова и особняка Рябушинского

Обоим зданиям исполнилось уже не менее 120 лет Специалисты определились со списком характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице в Москве.
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