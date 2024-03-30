Вы ведь так не хотели жить вместе с русскими. Вы говорили, что русские — оккупанты, что они изувечили вашу древнюю великую культуру, что они эксплуатируют вас и выкачивают ресурсы из вашей богатейшей земли.
МОЛИТЕСЬ ЗА РУССКИХ
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Этому парикмахеру ублюдку его хозяйство чтоли отрезали? Страдальца , мразь, из себя строит
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30 мин.
Elena Dmitrieva
а с родителей и родни этих нелюдей надо взять денег на восстановление здоровья ими покалеченных и выплату детям, потерявшим кормильца по вине этих уродов. И хватит цитировать всякую мразь черножопую.
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28 мин.
GK
Gennadiy Kozyrev
Россия должна предъявить Таджикистану претензии за резню русских в 1990 году в Душанбе. Пусть установят памятник на месте этого зверства. Пусть найдут и накажут исполнителей - убийц и насильников. Пусть выплачивают компенсации потерпевшим.
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8 мин.
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