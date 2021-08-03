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Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе приглашает к участию в конкурсах

Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе приглашает к участию в конкурсах

Практически все фестивали и конкурсы ЦДРА охватывают огромные территории России, от Калининграда до Владивостока и Камчатки, в них участвует завидное число номинантов.

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