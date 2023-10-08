Ничего личного, просто бизнес. Китай наращивает закупки литографов, а ASML гарантирует поставку иммерсионных DUV и более передовых систем несмотря на санкции США

Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) опубликовала очередной отчет о мировых продажах оборудования для печати полупроводниковых систем в августе текущего года.
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