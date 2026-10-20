Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил уровень судейства в РПЛ, в частности высказался о прошедшем матче 11-го тура лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром» (3:3).
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