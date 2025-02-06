В Китае запрещают обман в рекламе видеоигр — нарушители рискуют попасть под бан в ПоднебеснойЕсли вы пользуетесь социальной сетью VK и листаете ее новостную ленту, то точно натыкались на назойливую рекламу какой-то игры с красивой демонстрацией игрового процесса.
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