В Китае запрещают обман в рекламе видеоигр — нарушители рискуют попасть под бан в ПоднебеснойЕсли вы пользуетесь социальной сетью VK и листаете ее новостную ленту, то точно натыкались на назойливую рекламу какой-то игры с красивой демонстрацией игрового процесса.