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Спецназ «Ахмат» уничтожил два опорных пункта ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил два опорных пункта ВСУ в Курской области

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» уничтожил два опорных пункта Вооруженных сил Украины и взял украинских пленных на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил в Telegram командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов.

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