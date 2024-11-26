Женщина-водитель погибла в ночном ДТП с переворотом в Челябинске

В ночь на 26 ноября в челябинском микрорайоне Чурилово разбилась 32-летняя женщина. «Мазда Демио», которой она управляла, около трех часов ночи перевернулась недалеко от автомойки самообслуживания на улице Самохина и остановки «1-я Эльтонская».