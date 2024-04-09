Боррель: возможность войны высокой интенсивности — больше не фантазия

Старый маразматический фашисто-придурок! Которому всё равно скоро дохнуть! Вот он и решил, с собой всех утащить!

лл

лина любимцева

ГДЕ европейцы и американцы находят этих старых маразматиков на ответственные должности? ЧОО, НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ УЖЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ?!!... Или ЕГЭ просто так не проходит?...