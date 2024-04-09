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RT Russia

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Боррель: возможность войны высокой интенсивности — больше не фантазия

Боррель: возможность войны высокой интенсивности — больше не фантазия

Война высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия, такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Комментарии
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Игорь Человек
Старый маразматический фашисто-придурок! Которому всё равно скоро дохнуть!  Вот он и решил, с собой всех утащить!
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20 час.
лл
лина любимцева
ГДЕ европейцы и американцы находят этих старых маразматиков на ответственные должности?  ЧОО, НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ УЖЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ?!!... Или ЕГЭ просто так не проходит?...
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18 час.

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