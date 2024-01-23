Хуситы атаковали грузовое судно ВМС США. Американцы и британцы ударили по Йемену

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали в Аденском заливе грузовое судно Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам США.
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