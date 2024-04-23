Илон Маск уволил всех маркетологов Tesla в США из-за «слишком обычной» рекламы

Появляются новые подробности об увольнениях в Tesla. По данным издания Bloomberg, которое ссылается на людей, знакомых с этим вопросом, вся маркетинговая команда Tesla в США из 40 человек была полностью уволена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии