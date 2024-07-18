В Саратовской области автоинспекторы и общественники реализуют социально значимую акцию «Безопасное лето»

В рамках акции «Безопасное лето», направленной на повышение уровня безопасности детей, в том числе несовершеннолетних пассажиров легковых автомобилей, а также пользующихся для передвижения СИМ, в Петровске на центральную площадь города вышли сотрудники Госавтоинспекции вместе с членом Общественного совета при ОМВД Региной Троценко, представители «Дорожного патруля» и активисты «Движения первых».