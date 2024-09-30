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Царьград

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Житель освобожденной Россией Новогродовки два года прятался от мобилизации в ВСУ

Житель освобожденной Россией Новогродовки два года прятался от мобилизации в ВСУ

Житель освобожденной русскими бойцами Новогродовки в ДНР рассказал о том, что два года скрывался дома, чтобы его не мобилизовали в вооруженные силы Украины (ВСУ).

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