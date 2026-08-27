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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюрэнт о завершении карьеры Уэстбрука: «Считал, что он все еще может играть, поэтому это меня удивило»

Кевин Дюрэнт прокомментировал решение Расселла Уэстбрука завершить карьеру. «Это действительно меня задело.

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