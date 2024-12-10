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Зубков раскрыл реальную причину смерти разорванной львами сотрудницы "Тайгана"

Зубков раскрыл реальную причину смерти разорванной львами сотрудницы "Тайгана"

Зубков раскрыл реальную причину смерти разорванной львами сотрудницы "Тайгана"В выводе акта расследования несчастного случая от Следственного комитета сказано о том, что управляющая самостоятельно нарушила правила безопасности парка.

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