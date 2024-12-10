Зубков раскрыл реальную причину смерти разорванной львами сотрудницы "Тайгана"В выводе акта расследования несчастного случая от Следственного комитета сказано о том, что управляющая самостоятельно нарушила правила безопасности парка.
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