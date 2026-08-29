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Новости Брянска

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ВТБ за 7 месяцев 2026 года получил прибыль 265,6 млрд рублей

ВТБ за 7 месяцев 2026 года получил прибыль 265,6 млрд рублей

Ключевым фактором роста прибыли ВТБ стало восстановление чистой процентной маржи до 2,6% и смещение кредитного портфеля в пользу корпоративного кредитования, что позволило оптимизировать использование капитала.

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