Буданов: ВСУ сбили два истребителя Су-30 с помощью ракет США

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Буданов сообщил изданию The War Zone, что украинские силы якобы сбили два истребителя Су-30 , используя американские ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, запущенные с беспилотных катеров Magura-7.
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