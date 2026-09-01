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RT Russia

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Автоэксперт Ладушкин: на мотоцикле не стоит использовать дальний свет в тумане

Автоэксперт Ладушкин: на мотоцикле не стоит использовать дальний свет в тумане

Световозвращающие элементы на экипировке повысят уровень безопасности мотоциклиста в тумане, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.

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