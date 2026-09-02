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Отдых в Дагестане: что предлагает туристический комплекс на Сулаке

Отдых в Дагестане: что предлагает туристический комплекс на Сулаке

В 2025 году поток гостей в Дагестан достиг отметки в два миллиона человек. Похоже, республика ещё не полностью адаптировалась к такому количеству приезжих, и современных мест размещения здесь пока немного.

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