Салехардцы заложили капсулы с памятной землей на площади Победы

В Салехарде площадь Победы на улице Титова стала местом проведения исторического события 5 сентября. Жители города заложили в основание мемориала капсулы с землей с мест сражений, где погибли ямальцы в годы Великой Отечественной войны, сообщили в «Ямал-Медиа».
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