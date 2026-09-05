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Салехардцы заложили капсулы с памятной землей на площади Победы

Салехардцы заложили капсулы с памятной землей на площади Победы

В Салехарде площадь Победы на улице Титова стала местом проведения исторического события 5 сентября. Жители города заложили в основание мемориала капсулы с землей с мест сражений, где погибли ямальцы в годы Великой Отечественной войны, сообщили в «Ямал-Медиа».

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