Жена, которой нельзя толстеть

Всё о разводахЖена, которой нельзя толстетьНедавно пенис комика Ивана Абрамова выступил на публике с громким заявлением. Оказывается, жене Ивана нельзя толстеть.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаПростите, не поняла: У этого дЭбила еще и говорящий пенис, кроме треплющего невесть что языка? Ну тогда его жене срочно нужно гнать этого мудака с говорящим пенисом!МарияГовнюк, на себя почаще смотри, а то жена найдет себе кого-нибудь умнее, порядочнее и привлекательнее.Комментировать
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