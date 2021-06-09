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Жена, которой нельзя толстеть

Жена, которой нельзя толстеть

Недавно пенис комика Ивана Абрамова выступил на публике с громким заявлением. Оказывается, жене Ивана нельзя толстеть.

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Татьяна
Простите, не поняла: У этого дЭбила еще и говорящий пенис, кроме треплющего невесть что языка? Ну тогда его жене срочно нужно гнать этого мудака с говорящим пенисом!
Мария
Говнюк, на себя почаще смотри, а то жена найдет себе кого-нибудь умнее, порядочнее и привлекательнее.

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