Совет Федерации завершает законодательный год

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Совет Федерации завершает свой «законодательный год», сенаторы одобрили законы по соцподдержке семей, реализации мер для развития российской экономики, ввели различные льготы для участников спецоперации.
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