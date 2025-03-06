Бывший пресс-секретарь пермской гордумы Шестаков не смог оспорить решение суда

Бывший пресс-секретарь Пермской гордумы Константин Шестаков внесен в реестр чиновников, уволенных за коррупцию, после того как Седьмой кассационный суд в Челябинске подтвердил его увольнение по инициативе прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии