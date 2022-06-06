Почти за 400 тысяч рублей продают авиабилеты Москва-Пекин китайские посредники

Почти за 400 тысяч рублей продают авиабилеты Москва-Пекин китайские посредники

Авиабилеты на рейс Москва-Пекин китайского авиаперевозчика Air China на начало июля продаются по 40 тысяч юаней и более, сообщают в соцсети WeChat китайские посредники, занимающиеся продажей авиабилетов.

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