Boris Johnson, David Petraeus, other officials escape drone attack unhurt

A strike on a Ukrainian train at a station near the Polish occurred shortly after a train carrying former British Prime Minister Boris Johnson had left.
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