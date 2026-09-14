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Boris Johnson, David Petraeus, other officials escape drone attack unhurt

A strike on a Ukrainian train at a station near the Polish occurred shortly after a train carrying former British Prime Minister Boris Johnson had left.

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