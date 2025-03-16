Ушаков: Россия воспринимает призывы к перемирию как попытку дать ВСУ время на перевооружение Москва воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать время украинской армии на перевооружение.
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Ушаков: Россия воспринимает призывы к перемирию как попытку дать ВСУ время на перевооружение Москва воспринимает призывы к перемирию на Украине как попытку дать время украинской армии на перевооружение.
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