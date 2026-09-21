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Царьград

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РФ готова полностью обеспечить «Казатомпром» серной кислотой в 2026 году

РФ готова полностью обеспечить «Казатомпром» серной кислотой в 2026 году

Российские поставщики серной кислоты подтвердили «Казатомпрому» готовность выполнить контрактные обязательства 2026 года и уже подали документы на получение экспортных разрешений, введённых правительством России до конца декабря следующего года.

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