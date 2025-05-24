Политика как он...
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Политика как она есть

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Две вовлеченные в «космический поединок» галактики озадачили ученых

Две вовлеченные в «космический поединок» галактики озадачили ученых

Ученые были озадачены, обнаружив две галактики, вовлеченные в «космический поединок». Двигаясь с головокружительной скоростью 500 километров в секунду, эти две галактики устремляются навстречу друг другу только для того, чтобы нанести скользящий удар и развернуться для новой атаки.

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