Две вовлеченные в «космический поединок» галактики озадачили ученых

Ученые были озадачены, обнаружив две галактики, вовлеченные в «космический поединок». Двигаясь с головокружительной скоростью 500 километров в секунду, эти две галактики устремляются навстречу друг другу только для того, чтобы нанести скользящий удар и развернуться для новой атаки.
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