Ракетную опасность объявили в Московской области

Опасность ракетной атаки утром в пятницу, 10 июля, объявили на территории Московской области. РСЧС призвала жителей региона соблюдать меры предосторожности, по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
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