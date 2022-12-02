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Команда депутата Госдумы Рината Аюпова приняла участие в сборе необходимых вещей для мобилизованных астраханцев

Команда депутата Госдумы Рината Аюпова приняла участие в сборе необходимых вещей для мобилизованных астраханцев

Активисты волонтерского центра депутата Госдумы совместно с представителями благотворительного фонда «Созвездие добра» собрали и доставили в региональный координационный штаб более полутысячи спальных мешков для военнослужащих-участников СВО.

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