Врачи Боткинской больницы успешно выполнили пересадку сердца

Врачи городской клинической больницы им. Боткина успешно выполнили вторую по счёту пересадку сердца. Напомним: первую в своей истории трансплантацию сердца врачи Боткинской больницы успешно выполнили в мае этого года.
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