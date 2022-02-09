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Депай, Люк де Йонг и Брэйтуэйт могут уйти из «Барсы» летом. Клуб хочет видеть Холанда, Феррана и Фати в атаке

Летом «Барселона» планирует внести изменения в состав команды. По данным Diario Sport, каталонский клуб может расстаться с Мемфисом Депаем, Люком де Йонгом и Мартином Брэйтуэйтом.

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