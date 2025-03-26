Выпадут волосы и зашумит в ухе. Что происходит с организмом, если "продуло голову"

"Продуть голову" — реальная угроза, а не просто народное выражение, отметила врач С наступлением весны многим хочется сбросить надоевшие теплые вещи, но внезапные перепады температуры могут привести к переохлаждению.
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