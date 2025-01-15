Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +2°, облачно• Севастополь: +4°, облачно• Ялта: +4°, дождь• Алушта: +4°, дождь• Евпатория: +3°, малооблачно• Саки: +3°, облачно• Бахчисарай: +2°, облачно• Джанкой: +2°, ясно• Судак: +3°, пасмурно• Феодосия: +2°, облачно• Кер.
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