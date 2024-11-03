Созидательное единение

Сегодня мы отмечаем День народного единства. Праздник, который знаменует нашу преданность Отечеству, искреннюю любовь к нему, непременную сопричастность его судьбе, его свершениям, победам, неразрывность всей ткани нашей долгой и славной истории.
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