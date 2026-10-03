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ПВО России за день сбили почти 250 беспилотников над 11 регионами

ПВО России за день сбили почти 250 беспилотников над 11 регионами

Атака 244 украинских беспилотников отражена силами ПВО за 12 часов, сообщило 3 октября пресс-служба Министерства обороны России.

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