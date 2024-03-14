Ученые выяснили, может ли быть рак из-за телефонов

Ученые выяснили, может ли быть рак из-за телефоновУченые провели исследование, результаты которого развеяли убеждение о связи между разговорами по мобильному телефону и развитием злокачественных и доброкачественных опухолей головного мозга, таких как глиома, менингиома и вестибулярная шваннома.