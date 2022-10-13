«Патриоты» отправили Илону Маску книгу по истории Украины

Украинские националисты ожидаемо, возмутившись предложением основателя Tesla и SpaceX Илон Маска по поводу мирного разрешения военного конфликта в стране, в тот же день националисты открыли сбор средств на учебник истории Украины Илону Маску.
Украинские националисты ожидаемо, возмутившись предложением основателя Tesla и SpaceX Илон Маска по поводу мирного разрешения военного конфликта в стране, в тот же день националисты открыли сбор средств на учебник истории Украины Илону Маску.
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