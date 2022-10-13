Антифашист

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Боррель родился подлецом и лжецом, этот ублюдок давно является гнусным, остервенелым русофобом и при этом готов сутка...Боррель признал, ...
  • Валентин Щербаков
    Не о том беспокоишься, курва жидовская, тебе скоро кранты, а в гробу бабло за ущерб не понадобится...Зеленский потребу...
  • tatyanadavydkina
    Этот урод уже ничего не сможет потребовать. Его не сегодня так завтра его кураторы "уберут" по-тихому и все Зене.Зеленский потребу...

«Патриоты» отправили Илону Маску книгу по истории Украины

«Патриоты» отправили Илону Маску книгу по истории Украины

Украинские националисты ожидаемо, возмутившись предложением основателя Tesla и SpaceX Илон Маска по поводу мирного разрешения военного конфликта в стране, в тот же день националисты открыли сбор средств на учебник истории Украины Илону Маску.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх