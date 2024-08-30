Россиянам перечислили симптомы непереносимости лактозы

У людей с непереносимостью лактозы употребление пищи или напитков, содержащих молоко, вызывает серьезные проблемы с пищеварением, включая сильную диарею, предупредила россиян гастроэнтеролог медицинской компани «СберЗдоровье» Ольга Евлашева.
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