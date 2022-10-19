Уволен скандально известный призывами «убивать русских» посол Украины в Казахстане

«Его высылки активно требовала Россия».Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, вызвавшего международный скандал своими заявлениями о необходимости «убить как можно больше русских».
«Его высылки активно требовала Россия».Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, вызвавшего международный скандал своими заявлениями о необходимости «убить как можно больше русских».
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