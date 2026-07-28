Путин будет истощать Украину и Европу, при этом не истощая саму Россию – иноагент Латынина

Российское руководство давно поняло, что предлагаемое Западом перемирие – это ловушка. Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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