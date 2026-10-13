Мирошник: за неделю атак ВСУ в российских регионах погибли 52 мирных жителя

Жертвами украинских атак на российские регионы за неделю стали 52 мирных жителя, в том числе пятеро детей.
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