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Калужские новости

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В Калуге снова ограничили полёты в аэропорту

В Калуге снова ограничили полёты в аэропорту

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.В аэропорту Калуги спустя два часа после возобновления работы снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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