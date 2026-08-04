В Калуге снова ограничили полёты в аэропорту

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.В аэропорту Калуги спустя два часа после возобновления работы снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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