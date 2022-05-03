СССР-Россия

1 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Храни Боже Россию...
  • Олег Архипов
    В начале 80-х читал книжку "ЦРУ против СССР",там про еврейство Гитлера было написано как про установленный ЦРУ факт,и...Focus: Дедушка Ги...
  • Валерий Ворожищев
    А это наш ответ этим мразям!Focus: Дедушка Ги...

Неудобная правда: фальсификация Истории по-украински

Неудобная правда: фальсификация Истории по-украински

Сразу скажу, что тема, которую я решил поднять ниже, пишется не в пику текущим событиям. Я и до этого так или иначе поднимал ее на своих каналах, и не один раз.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх