Неудобная правда: фальсификация Истории по-украински

Сразу скажу, что тема, которую я решил поднять ниже, пишется не в пику текущим событиям. Я и до этого так или иначе поднимал ее на своих каналах, и не один раз.
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