Мавики, Крикуны и кому выгодна мобилизация экономики России

Согласен, время было другое, идеологическое противостояние Страны Советов с капиталистическим окружением... При этом Карандаш выступал в цирке и зрители смеялись над его шутками. Самыми известными фильмами, снятыми в СССР в годы ВОВ, стали жизнеутверждающие: «Два бойца», «Жди меня», «В шесть часов вечера после войны». Но снимали в те годы и кинокомедии. Например: «Антоша Рыбкин», «Швейк готовится к бою» и «Новые похождения Швейка», «Воздушный извозчик». И "крутили" в кинопрокате за деньги, привозили во фронтовые "передвижки"...

Sergiy Che

В блокадном Ленинграде кстати работал театр Музкомедии, который ставил водевильчики и оперетки о красивой жисти отвлекая людей от жестокой действительности и голода. Только кретиноид коммунякнутый на всю маразматическую головёнку может верить что его дебильный агитпроп может кому то "поднимать дух" в условиях голода-бомбёжек-артобстрелов и фронта на подступах к городским кварталам! Большей пошлятины чем совковые 90% тоскливых киношек о сталеварах-колхозничках и прочей производственной бадяге, на что тратились постоянно мильёны из бюджета не представить! (Потому народ так радовался редким относительно комедиям - музыкальным особенно и фильмам далёким от политоты тотального агитпропа, которые преимущественно режиссёры-шестидесятники начали снимать боле-мене массово) а каждый второй талантливый фильм в Совке, который народ полюбил или успел "полежать на полке" или чудом от укладывания на ту полку избежал потому что там лично Брежневу его показали вне широкого проката, на даче и он приказал допустить до масс... )) И вообще зритель диктует кассой - если бы на Петросяна никто не выкупал достаточно билетов на его выступления никакого Петросяна никто и не приглашал в залы живущие при капитализме с выручки! Так шо претензии к согражданам! Петросян попал в ротацию всесоюзного массштаба при СССР и ща по сравнению с теми временами можно сказать сократился на сценах-экранах в разы! Он пережиток как раз совковой эстрадки! 😉