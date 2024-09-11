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Мавики, Крикуны и кому выгодна мобилизация экономики России

Мавики, Крикуны и кому выгодна мобилизация экономики России

Я вот одного не могу понять, почему взрослые и умные люди, многие из которых даже имеют военное образование, верят, что покупка сотен тысяч мавиков может привести к коренному перелому в войне? Простите, но мавик это не Герань и не Ланцет, а гражданский беспилотник! Я даже не буду спрашивать, где они хотят найти операторов для такого количества БПЛА, мне интересно другое - как именно, по их представлению, такое количество мавиков поможет нашей армии сокрушить противника? Тут, конечно, имеется ещё один аспект - все эти крикуны настаивают на отказе не только от праздников, но и от развития экономики ради быстрейшей победы.

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Комментарии
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наталья иваненко
У нас и без СВО никакой экономики не было,25 лет служили англосаксам,а они как всегда кинули
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10 час.
Игорь Кузнецов
Согласен, время было другое, идеологическое противостояние Страны Советов с капиталистическим окружением... При этом Карандаш выступал в цирке и зрители смеялись над его шутками. Самыми известными фильмами, снятыми в СССР в годы ВОВ, стали жизнеутверждающие: «Два бойца», «Жди меня», «В шесть часов вечера после войны». Но снимали в те годы и кинокомедии. Например: «Антоша Рыбкин», «Швейк готовится к бою» и «Новые похождения Швейка», «Воздушный извозчик». И &quot;крутили&quot; в кинопрокате за деньги, привозили во фронтовые &quot;передвижки&quot;...
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2 час.
Sergiy Che
В блокадном Ленинграде кстати работал театр Музкомедии, который ставил водевильчики и оперетки о красивой жисти отвлекая людей от жестокой действительности и голода. Только кретиноид коммунякнутый на всю маразматическую головёнку может верить что его дебильный агитпроп может кому то &quot;поднимать дух&quot; в условиях голода-бомбёжек-артобстрелов и фронта на подступах к городским кварталам!  Большей пошлятины чем совковые 90% тоскливых киношек о сталеварах-колхозничках и прочей производственной бадяге, на что тратились постоянно мильёны из бюджета не представить! (Потому народ так радовался редким относительно комедиям - музыкальным особенно и фильмам далёким от политоты тотального агитпропа, которые преимущественно режиссёры-шестидесятники начали снимать боле-мене массово) а каждый второй талантливый фильм в Совке, который народ полюбил или успел &quot;полежать на полке&quot; или чудом от укладывания на ту полку избежал потому что там лично Брежневу его показали вне широкого проката, на даче и он приказал допустить до масс... )) И вообще зритель диктует кассой - если бы на Петросяна никто не выкупал достаточно билетов на его выступления никакого Петросяна никто и не приглашал в залы живущие при капитализме с выручки! Так шо претензии к согражданам! Петросян попал в ротацию всесоюзного массштаба при СССР и ща по сравнению с теми временами можно сказать сократился на сценах-экранах в разы! Он пережиток как раз совковой эстрадки! 😉
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22 мин.

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