Раздел мира по-американски: столкнуть лбами Россию и КНР, пока США набираются сил

МОСКВА, 13 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Регулярный автор The National Interest Дэвид Пайн опубликовал 11 октября в этом американском издании свою третью за месяц статью, посвященную вероятному военному столкновению США с Россией и КНР.
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